Bundeskanzler Scholz macht sich auf den Weg nach Polen zum Antrittsbesuch in Warschau (Archivbild). (dpa/Michael Kappeler)

Scholz bezeichnete seine Polen-Reise im Interview mit der ARD als "Freundschaftsbesuch". Es gebe aber auch Fragen, die unterschiedlich bewertet würden - etwa zum Zustand der Rechtsstaatlichkeit in Polen. Darüber werde der Dialog auf EU-Ebene fortgeführt. Es sei wichtig, dass die Prinzipien der Staatengemeinschaft überall in Europa Geltung behielten. Es müsse aber auch eine gemeinsame Perspektive für die Zukunft ermöglicht werden, betonte der Bundeskanzler. Scholz will mit der polnischen Regierung auch über die Situation der Flüchtlinge an der Grenze zu Belarus beraten.

Außenministerin Baerbock war bereits in Warschau

Am Freitag war bereits die neue Außenministerin Baerbock in Warschau. Auch sie sprach dabei das Thema Rechtsstaatlichkeit in der EU an und betonte, sie setze auf eine gemeinschaftliche Verhandlungslösung mit Polen.

Polens nationalkonservative PiS-Regierung baut das Justizwesen seit Jahren um und liegt darüber im Streit mit der EU-Kommission. Kritiker werfen Warschau vor, Richter unter Druck zu setzen. Die EU-Kommission hat wegen der Reformen bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen Warschau eröffnet und Klagen beim EuGH eingereicht.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.