"Peinlich" und "überheblich"

Zum Abschluss des G7-Gipfels ließ er die Frau von der Deutschen Welle auflaufen [hier zu sehen auf Twitter]. Sie hatte ihn gefragt, ob er konkretisieren könne, auf welche Sicherheitsgarantien für die Ukraine sich die Staaten nach dem Krieg geeinigt hätten. Der SPD-Politiker antwortete mit "Ja", sagte dann aber nichts weiter, sondern grinste und schob hinterher: "Könnte ich." Pause "Das war's". Im Hintergrund ist einiges Gelächter zu hören.

Mehrere Journalisten warfen Scholz daraufhin mangelnden Respekt und Arroganz vor und bezeichneten das Verhalten als peinlich. Unter anderem äußerten sich der Ressortleiter Ausland beim Magazin "Der Spiegel", Mathieu von Rohr, auf Twitter und der Chefreporter des NDR/WDR Investigativressorts, Markus Grill, auf Twitter in diese Richtung. Lorenz Meyer meinte, Scholz habe die Frau herablassend, "selbstverliebt grinsend" und "möchtergern-witzig" vor der versammelten Medienöffentlichkeit abgekanzelt.

Auch vom politischen Gegner kommen scharfe Vorwürfe. Seine frühere Kabinettskollegen, Landwirtschaftsministerin Klöckner (CDU), warf die Frage auf, wie man so überheblich gegenüber einer Journalistin sein könne, die eine berechtigte Frage gestellt habe.

Die G7-Staaten haben der Ukraine in ihrer Abschlusserklärung auch weitreichende Sicherheitsgarantien für die Zeit nach dem Krieg versprochen. Man sei bereit, "gemeinsam mit interessierten Ländern und Institutionen und der Ukraine Vereinbarungen über nachhaltige Sicherheitsverpflichtungen zu treffen, um der Ukraine zu helfen, sich selbst zu verteidigen, ihre freie und demokratische Zukunft zu sichern und künftige russische Aggressionen abzuwehren", heißt es. Zudem legen die Staats- und Regierungschefs die Entscheidung über einen Friedensschluss mit Russland allein in die Hand der Regierung in Kiew. Die Ukraine entscheide über eine künftige Friedensregelung, "die frei von äußerem Druck oder Einfluss ist", so die G7-Erklärung.

