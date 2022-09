Strukturwandel

Der Braunkohleausstieg soll nach den Wünschen der Regierung auf 2030 vorgezogen werden. (picture alliance/dpa | Patrick Pleul)

Dabei soll auch eine erste Bilanz der Maßnahmen gezogen werden, die im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg beschlossen wurden. Die Braunkohleländer im Osten Deutschlands sind Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt.

Die Kohlekommission hatte das Jahr 2038 als Ausstiegsjahr vereinbart; die Bundesregierung will prüfen, ob der Ausstieg auf 2030 vorgezogen werden kann. Der Krieg in der Ukraine und die Energieknappheit haben dieses Ziel aber wieder in Frage gestellt. Im Braunkohleabbau in Deutschland sind nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft noch rund 18.000 Menschen beschäftigt.

