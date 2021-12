Blumen und Bilder stehen am Mahnmal für die Opfer des Terroranschlags am Berliner Breitscheidplatz. Der Anschlag ist fünf Jahre her. (Fabian Sommer/dpa)

Er erklärte auf Twitter, die Tat habe sich tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben. Die Gedanken seien bei den 13 Todesopfern, bei ihren Angehörigen und bei all denen, die verletzt worden seien. Der Staat müsse wehrhaft sein und seine Bürgerinnen und Bürger schützen, betonte Scholz.

Am Abend will Bundespräsident Steinmeier der Opfer gedenken. Er besucht gemeinsam mit dem Regierenden Bürgermeister Müller eine Andacht in der Gedächtniskirche. Am 19. Dezember 2016 hatte ein islamistischer Terrorist einen Lastwagenfahrer getötet und dann mit dessen LKW auf dem Weihnachtsmarkt 11 Menschen überfahren. Ein weiteres Opfer erlag erst kürzlich den Verletzungen. Der Täter wurde auf der Flucht in Italien von der Polizei erschossen.

