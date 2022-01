Bundespräsident Steinmeier und anderen Spitzenpolitiker bei der Kranzniederlegung am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Berlin. (IMAGO / Emmanuele Contini)

Bundesinnenministerin Faeser (SPD) etwa schrieb auf Twitter: "Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, Antisemitismus mit aller Kraft entgegenzutreten und Jüdinnen und Juden zu schützen". Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir (Bündnis90/Die Grünen) rief dazu auf, "jedem Antisemitismus, Hass und Rassismus unerbittlich entgegenzutreten". CSU-Chef Söder schrieb, Hass habe hierzulande keinen Platz. In einem Tweet der CDU-Parteizentrale hieß es: "Würde man eine Schweigeminute für jedes Opfer der Schoa halten, wäre es elf Jahre lang still".

"Antisemitismus ist mitten unter uns"

Scholz legte zusammen mit Bundespräsident Steinmeier und anderen am Denkmal für die ermordeten Juden Europas Kränze nieder. Der Bundestag hält eine Gedenkveranstaltung für die Opfer des Holocaust ab. Bundestagspräsidentin Bas rief dabei zur Wachsamkeit gegenüber anhaltender Judenfeindlichkeit aufgerufen. Der Antisemitismus sei mitten unter uns, warnte die SPD-Politikerin. Antisemitismus gebe es nicht nur am äußersten politischen Rand - er sei ein Problem der ganzen Gesellschaft.

Auch die Holocaust-Überlebende Inge Auerbacher warnte vor neuem Judenhass in der Welt und in Deutschland. Dagegen müsse so schnell wie möglich vorgegangen werden, sagte die 87-Jährige. In ihrer Rede erinnerte Auerbacher an ihre eigene Deportation als Siebenjährige in das Konzentrationslager Theresienstadt. Dennoch rief sie zur Versöhnung auf. Wörtlich sagte sie: "Menschenhass ist etwas Schreckliches. Wir sind alle als Brüder und Schwestern geboren. Mein innigster Wunsch ist die Versöhnung aller Menschen."

Der Präsident des israelischen Parlaments, Mickey Levy, der ebenfalls im Bundestag sprach, rief bereits im Vorfeld zu einem größeren Engagement für die Demokratie aufgerufen. Der heutige Gedenktag sollte den Menschen die Zerbrechlichkeit einer demokratischen Lebensweise vor Augen führen. Man dürfe sich von niemandem einreden lassen, dass die eigenen demokratischen Überzeugungen für schwierige Zeiten unzureichend seien, schrieb Levy in einem Gastbeitrag für die "Welt". Deshalb dürfe man sich von seinem Engagement für die Verteidigung der freiheitlichen Demokratie nicht abbringen lassen.

"Einen Schlussstrich kann es nicht geben"

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, forderte, sich weiter mit der Geschichte des Nationalsozialismus auseinanderzusetzen. Das sei nötig, weil die industrialisierte Ermordung von Millionen Menschen das Verständnis von Demokratie, Freiheit, Recht und Unrecht und damit die ganze Gesellschaft bis heute prägten, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die unfassbaren Verbrechen der NS-Zeit gehörten somit zur deutschen Geschichte. Schon deshalb sei der Ruf Einzelner nach einem Schlussstrich unsinnig.

Ähnlich äußerte sich die Thüringer Landtagspräsidentin Keller. Die Millionen Opfer in ehrender Erinnerung zu halten, sei Pflicht, führte die Linken-Politikerin aus. Das Gedenken bleibe ein zentraler Bestandteil der Erinnerungskultur und der deutschen Identität – einen Schlussstrich könne und werde es nicht geben.

Am 27. Januar 1945 befreiten Soldaten der Roten Armee die Auschwitz-Überlebenden im besetzten Polen. Die Nationalsozialisten hatten dort mehr als eine Million Menschen ermordet.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.