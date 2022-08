Kanzler Olaf Scholz (SPD), ehemaliger Bundesminister der Finanzen und Erster Bürgermeister von Hamburg, sagt erneut vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss der Hamburgischen Bürgerschaft zum Cum-Ex-Skandal aus (Archivbild von 2021). (pa/dpa/Christian Charisius)

Die Befragung begann um 14 Uhr. Der CDU-Obmann im Ausschuss, Seelmaecker, sprach davon, dass neue Akten in dem Fall aufgetaucht seien. Daher hätte er diesen Termin gerne später gehabt, sagte Seelmaecker zu Reuters-TV. Im Übrigen rechne er mit einer langen Sitzung. Scholz erklärte zu Beginn der Sitzung, die Politik und er persönlich hätten auf das Steuerverfahren Warburg keinerlei Einfluss genommen. Dies sage er nochmal sehr klar.

Hintergrund sind drei Treffen von Scholz - damals noch Erster Bürgermeister von Hamburg - mit den Gesellschaftern der Warburg Bank, Olearius und Warburg, in den Jahren 2016 und 2017. Eine Rückforderung von 47 Millionen Euro zu unrecht erstatteter Kapitalertragssteuer ließ die Finanzverwaltung verjähren. Scholz gab bereits an, sich nicht mehr an Einzelheiten erinnern zu können.

"Vollkommen unglaubwürdig"

Politiker der Opposition äußerten sich vor der erneuten Aussage von Scholz erneut kritisch. CDU-Chef Merz sagte dem "Handelsblatt", es sei vollkommen unglaubwürdig und unverständlich, dass sich Scholz an den Inhalt der Gespräche mit Vertretern der Warburg Bank nicht mehr erinnern könne. Immerhin sei es um Steuernachforderungen in dreistelliger Millionenhöhe gegangen. Linken-Fraktionschef Bartsch erklärte, die von Scholz ins Feld geführten diesbezüglichen Gedächtnislücken seien fragwürdig und rückten den Regierungschef in ein schlechtes Licht.

"Erinnerungslücken sind nicht glaubwürdig"

Ähnlich scharf die Kritik vom Verein "Finanzwende". Dessen Vorstand Schick, der bis 2018 Bundestagsabgeordneter der Grünen war, sagte im Deutschlandfunk , die Erinnerungslücken seien nicht glaubwürdig. Schick unterstrich, es sei verständlich, dass sich Spitzenpolitiker nicht an jedes Gespräch erinnern könnten. In diesem Fall sei es aber um ein sehr ungewöhnliches Anliegen der Bank gegangen. Zudem sei damals schon klar gewesen, dass die Cum-Ex-Geschäfte rechtlich nicht in Ordnung gewesen seien.

Diese Nachricht wurde am 19.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.