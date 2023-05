Vor dem G7-Gipfel: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Ehefrau Britta Ernst kommen am Flughafen von Hiroshima an. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Die nukleare Katastrophe an diesem Ort sei eine Mahnung an alle, dass es niemals zum Einsatz solcher Waffen komme, sagte Scholz nach seiner Ankunft in Hiroshima. Bei dem morgigen Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der führenden Industriestaaten werde das Thema eine zentrale Rolle spielen, betonte der Bundeskanzler.

Hiroshima wurde 1945 bei einem US-Atombombenabwurf weitgehend zerstört. Die Vereinigten Staaten lehnen eine Entschuldigung dafür ab, wie der Nationale Sicherheitsberater von Präsident Biden, Sullivan, erklärte. Biden selbst würdigte nach seiner Ankunft in Hiroshima die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Japan. Wenn beide Länder zusammenstehen, seien sie stärker, sagte Biden bei einem Treffen mit dem japanischen Ministerpräsidenten Kishida.

