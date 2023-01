Bundeskanzler Scholz gedenkt im Parque de la Memoria den Opfern der Militärdiktatur in Argentinien. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Geschätzt waren zwischen 1976 und 1983 bis zu 30.000 Menschen getötet worden. Scholz traf an der Gedenkstätte in Buenos Aires Hinterbliebene. Er hat dabei den Bogen zu Demonstranten im Iran geschlagen. Der Kanzler sagte, er müsse an die jungen Leute denken, die im Iran getötet würden, wenn sie sich für Freiheit und für ein besseres Leben einsetzten.

Zuvor hatte Scholz mit dem argentinischen Präsidenten Fernandez über das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten gesprochen, das beide zügig abschließen wollen. Die Verhandlungen laufen seit mittlerweile mehr als 20 Jahren. Zu den Mercosur-Staaten gehören Brasilien, Argentinien, Paraguay und Urugay.

Weitere Stationen von Scholz' Südamerika-Reise sind Chile und Brasilien.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.