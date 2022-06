Besuch in Kiew: Klaus Johannis, Emmanuel Macron, Mario Draghi und Olaf Scholz sind am Donnerstag in die Ukraine gereist. (Imago / Zuma / Filippo Attili)

Der Status eines Beitrittskandidaten bedeute, dass die Hoffnung auf dem Weg nach Europa für die Menschen in der Ukraine konkret werde, sagte der SPD-Politiker am Abend im ZDF. Das sei ein sehr voraussetzungsvoller Weg, der auch lange Zeit in Anspruch nehmen könne, führte Scholz weiter aus und betonte, dass wisse auch jeder in der Ukraine. Als Voraussetzung für einen Beitritt zur Europäischen Union nannte er etwa Fragen der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie.

