Bundeskanzler Olaf Scholz hält auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos die Abschlussrede. (imago images/photothek)

Der SPD-Politiker ist der einzige Regierungschef eines G7-Staates, der in diesem Jahr bei der Konferenz dabei ist. Am Rande will Scholz zu einem Austausch mit Wirtschaftsvertretern zusammenkommen. Die viertägige Tagung war stark geprägt vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und den Krisen Corona-Pandemie und Klimawandel. Zur Eröffnung wurde am Montag der ukrainische Präsident Selenskyj zugeschaltet.

In Foren suchten Unternehmer, Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft Lösungen für die Energiepreiskrise und eine drohende weltweite Nahrungsmittelkrise. Wirtschaftsminister Habeck warnte vor einer "Deglobalisierung" im Welthandel infolge des Ukraine-Kriegs. Ähnlich äußerten sich NATO-Generalsekretär Stoltenberg sowie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.