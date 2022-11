Bundeskanzler Scholz beim SPD-Landesparteitag Baden-Württemberg in Friedrichshafen. (picture alliance / dpa / Silas Stein)

Am Rande des Parteitags der baden-württembergischen SPD in Friedrichshafen sagte Scholz, es gebe genügend Spielraum für eine Verständigung. Zugleich griff er die Unionsparteien an und warf ihnen Hochnäsigkeit vor. Das vom Bundestag verabschiedete Bürgergeld-Gesetz war im Bundesrat gestoppt worden. Dort verweigerten die Länder, in denen die Union an der Regierung beteiligt ist, ihre Zustimmung. Die notwendige Mehrheit kam deswegen nicht zustande.

Der CDU-Vorsitzende Merz bekräftigte seine Haltung. Auf dem Deutschlandtag der Jungen Union in Fulda sprach Merz mit Blick auf das Bürgergeld von einer verkorksten Reform. Er betonte, es gelte Anreize zu setzen, damit Erwerbslosen möglichst schnell wieder der Weg in den Arbeitsmarkt geebnet werde.

Mit dem Vorhaben der Ampelkoalition befasst sich in der kommenden Woche der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat.

