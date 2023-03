Premierminister von Bhutan in Berlin (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Beim Treffen mit dem Regierungschef des Königreichs Bhutan, Lotay Tshering, in Berlin sagte er, er sei beeindruckt von dem dort erhobenen "Bruttonationalglück", das neben Wirtschaftskraft auch andere Faktoren des Wohlbefindens einbeziehe. Das in den 70er Jahren in dem Himalaya-Staat zwischen Indien und China erdachte Prinzip, basiert auf Indikatoren wie gutes Regieren, nachhaltige soziale und wirtschaftliche Entwicklung, Kulturförderung und Umweltschutz. Scholz lobte vor diesem Hintergrund Bhutans vorbildliche Bemühungen im Einsatz für das Klima.

Tshering war gestern mit hohen Ehren empfangen worden. Es war das erste Mal seit Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Bhutan vor gut zwei Jahren, das ein Regierungschef des kleinen Landes mit 700.000 Einwohner im Kanzleramt gewesen ist.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2023 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.