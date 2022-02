Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) (Kay Nietfeld/dpa)

Gestern hatte Scholz in der ukrainischen Hauptstadt Kiew Staatspräsident Selenskyj getroffen und dem Land unter anderem finanzielle Zusagen im Umfang von 300 Millionen Euro gemacht, Waffenlieferungen aber erneut ausgeschlossen.

Steinmeier reist nach Lettland

Die Krise dürfte auch im Mittelpunkt eines zweitägigen Staatsbesuchs von Bundespräsident Steinmeier in Lettland stehen. Sein Büro teilte vorab mit, Steinmeier werde Lettland die volle Unterstützung Deutschlands zusichern. Offizieller Anlass für den Besuch ist das 100-jährige Bestehen der lettischen Verfassung.

US-Botschaft in der Ukraine verlegt

US-Präsident Biden und der britische Premier Johnson erörterten die Krise in einem Telefongespräch. Dabei ging es nach Angaben aus dem Weißen Haus vor allem darum, wie die Präsenz der Nato in Osteuropa verstärkt werden kann. Wegen der angespannten Lage verlegte die US-Regierung ihre Botschaft in der Ukraine von Kiew in die Stadt Lemberg nahe der polnischen Grenze. Bereits am Wochenende hatte Washington eine Reduzierung des Botschaftspersonals auf eine Notbesetzung angekündigt.

