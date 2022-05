Afrika-Reise

Bundeskanzler Olaf Scholz wird am Flughafen in Tillia von Premierminister Ouhoumoudou Mahamadou begrüßt. (Michael Kappeler/dpa)

Er wurde am Flughafen der Stadt Tillia vom nigrischen Premierminister Mahamadou empfangen. Der Kanzler will unter anderem dort stationierte Bundeswehrsoldaten besuchen. In Tillia bilden Kampfschwimmer der Marine nigrische Spezialkräfte für den Kampf gegen den islamistischen Terror in der Region aus. An der seit 2018 laufenden Mission "Gazelle" sind rund 200 deutsche Soldaten beteiligt. Morgen reist Scholz weiter nach Südafrika, der dritten und letzten Station seiner Reise.

Gestern war der Bundeskanzler im Senegal mit dem dortigen Präsidenten Sall zusammengekommen und hatte unter anderem die Zusammenarbeit beider Staaten bei der Erschließung eines Gasfelds vor der westafrikanischen Küste vereinbart. Außerdem versprach Scholz Nahrungshilfen für Afrika als Reaktion auf die ausbleibenden Getreidelieferungen aus der Ukraine infolge des Kriegs.

Diese Nachricht wurde am 23.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.