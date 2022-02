Russland, Moskau: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verlässt bei seiner Ankunft den Airbus A340 der Luftwaffe. (Kay Nietfeld/dpa)

Die Ausgangslage

Der Westen befürchtet seit Wochen einen russischen Einmarsch in der Ukraine. Russland hat nach Schätzungen von westlichen Geheimdiensten mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Experten äußerten sich zuletzt skeptisch , ob tatsächlich schon am Mittwoch ein Angriff drohen könnte.

Über die konrete militärische Lage an der russisch-ukrainischen Grenze gibt es derzeit unterschiedliche Berichte. Wie mehrere russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau berichten, sind Soldaten aus mehreren Militärbezirken im Süden und Westen Russlands in ihre Heimatgarnisonen zurückbeordert worden. Über Art und Umfang der Truppenbewegung wurde nichts bekannt.

Für Scholz geht es um Krieg und Frieden

DLF-Hauptstadtkorrespondent Detjen sagte im Deutschlandfunk , aus Sicht von Scholz gehe es um Krieg und Frieden. Daher werde er mit einer Botschaft von Geschlossenheit und Entschlossenheit des Westens in das Gespräch mit Putin gehen. Die Frage sei, ob Scholz die Gelegenheit ergreife, seine umstrittene Rhetorik zu möglichen Sanktionen zu korrigieren. Scholz hatte bisher den Begriff "Nord Stream 2" vermieden. Dahinter steht die Frage, ob die Gasleitung von Russland nach Deutschland im Falle einer russischen Invasion in der Ukraine eine Zukunft hat.

Kreml will herausfinden, wo Scholz steht

Unser Russland-Korrespondent Kellermann erläuterte , für den Kreml gehe es heute darum, herauszufinden, wer der neue Bundeskanzler eigentlich sei und wofür er stehe - auch angesichts seiner immer wieder unklaren Äußerungen zu möglichen Sanktionen gegen Russland.

Kellermann selbst geht weiter nicht davon aus, dass Putin einen großangelegten Krieg riskieren werde. Russlands Außenminister Lawrow hatte gestern in einem Gespräch mit Putin für weitere Verhandlungen mit dem Westen plädiert.

Schmid (SPD): Russland soll Truppen abziehen

Der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Schmid, forderte Russland auf, seine Truppen an der Grenze zur Ukraine abzuziehen. Er sagte im Deutschlandfunk , ernsthafte Gespräche über die verschiedenen Sicherheitsinteressen der Staaten in Europa könnten nur gelingen, wenn sie nicht unter direkter militärischer Bedrohung stattfänden.

Auch Außenministerin Baerbock wies erneut auf die Gefahr eines militärischen Konflikts um die Ukraine hin. Die Situation könne jederzeit eskalieren und man wisse in Europa nur zu gut, wie schnell so etwas passiere, sagte die Grünen-Politikerin vor einem Besuch in Spanien.

Steinmeier reist nach Lettland

Die Krise dürfte auch im Mittelpunkt eines zweitägigen Staatsbesuchs von Bundespräsident Steinmeier in Lettland stehen. Sein Büro teilte vorab mit, Steinmeier werde Lettland die volle Unterstützung Deutschlands zusichern. Offizieller Anlass für den Besuch ist das 100-jährige Bestehen der lettischen Verfassung.

US-Botschaft in der Ukraine verlegt

Wegen der angespannten Lage verlegte die US-Regierung ihre Botschaft in der Ukraine von Kiew in die Stadt Lwiw nahe der polnischen Grenze. Bereits am Wochenende hatte Washington eine Reduzierung des Botschaftspersonals auf eine Notbesetzung angekündigt.

Mehr zum Thema

Diese Nachricht wurde am 15.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.