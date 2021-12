Antrittsbesuche Bundeskanzler Scholz in Paris - Außenministerin Baerbock in Warschau

Beim Antrittsbesuch von Bundeskanzler Scholz in Paris hat Frankreichs Präsident Macron für eine Lockerung der Stabilitätskriterien in der Europäischen Union geworben. Es gehe darum, das Wachstum in der EU anzukurbeln und Vollbeschäftigung anzustreben, sagte Macron nach einem Gespräch mit Scholz.

10.12.2021