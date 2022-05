Bundeskanzler Olaf Scholz und der Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani geben sich nach einer gemeinsamen Pressekonferenz nach einem Treffen im Kanzleramt in Berlin die Hand. (dpa / AP Photo/Michael Sohn)

Der Emir kündigte eine Ausweitung der Gasproduktion an, um die Energiesicherheit in Europa zu gewährleisten. Dies könne zu Lieferungen - so wörtlich - hoffentlich 2026/27 führen. "Aber was immer wir auch in diesem Übergangszeitraum für die Energiesicherheit in Europa tun können, werden wir tun", betonte der Emir. Zuvor hatten beide Seiten eine Absichtserklärung über eine Energie-Partnerschaft unterzeichnet. Außerdem wollen sie den Ausbau erneuerbarer Energien fördern.

Der stellvertretende Premierminister von Katar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, hatte im "Handelsblatt" in Aussicht gestellt, dass das Emirat Deutschland schon 2024 mit Flüssig-Erdgas beliefern könnte. Dies würde dann aber über eine Tochterfirma aus Texas geliefert werden.

