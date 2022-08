Bundeskanzler Olaf Scholz in der Sommer-Pressekonferenz in Berlin (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Scholz sagte vor Journalisten in Berlin, es herrschten ernste Zeiten, die dem Land im Hinblick auf den Herbst und Winter viel abverlangen würden. Neben einem höheren Wohngeld und der Einführung des Bürgergelds seien auch Steuerentlastungen geplant, so Scholz. Finanzminister Lindner von der FDP habe bereits "sehr, sehr hilfreiche" Überlegungen vorgestellt - vor allem mit Blick auf die kalte Progression. Der SPD-Politiker versicherte, alle Bürgerinnen und Bürger würden mit Hilfe der Regierung durch diese schwierigen Zeiten mit steigenden Energiepreisen kommen. Er glaube deshalb auch nicht, dass es zu Unruhen in Deutschland kommen werde. Weitere Details oder einen Zeitplan für das Entlastungspaket nannte Scholz nicht.

Scholz kündigt weitere Waffenlieferungen für Ukraine an

Deutschland habe sich auch auf den Fall ausbleibender Gaslieferungen aus Russland vorbereitet. Die ersten Flüssiggasterminals würden noch Anfang kommenden Jahres in Betrieb gehen. Der Kanzler bekräftigte, dass Deutschland die Ukraine weiterhin in ihrem Kampf um ihre Unabhängigkeit unterstützen werde - auch mit weiteren Waffenlieferungen.

Scholz wiederholte, dass Russlands Angriff auf die Ukraine ein verbrecherischer Krieg sei. Es müssten alle Maßnahmen ergriffen werden, um die Angreifer für ungeheuerliche Taten in der Ukraine zur Verantwortung zu ziehen. Trotz des Krieges in der Ukraine will Scholz an den Zukunftsprojekten seiner Regierung für eine Modernisierung des Landes festhalten.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine und seinen Auswirkungen finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.