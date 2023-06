Ostdeutsches Wirtschaftsforum

Bundeskanzler Olaf Scholz beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum 2023 in Bad Saarow (Patrick Pleul / dpa / Patrick Pleul)

Gute Löhne seien aber ein entscheidender Standortfaktor im Werben um Fachkräfte. Darüber hinaus brauche es mehr Offenheit gegenüber Zuwanderern. Nötig sei die Einsicht, dass ausländische Fachkräfte in Deutschland nicht nur gebraucht würden, sondern wirklich willkommen seien. Laut Scholz könnte Ostdeutschland besonders unter dem zunehmenden Mangel an Arbeitskräften leiden. Allein in Sachsen würden in den kommenden sieben Jahren 30 Prozent der 1,6 Millionen Beschäftigten in Rente gehen.

Am Ostdeutschen Wirtschaftsforum nehmen bis Dienstag neben Politikern von Bund und Ländern auch die Spitzen von Industrieverbänden und Unternehmen teil.

