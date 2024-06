Wahlkampfabschluss

Bundeskanzler Scholz bei der SPD-Abschlusskundgebung zur Europawahl in Duisburg. (IMAGO / Political-Moments / IMAGO)

Diese müsse um jeden Preis geschützt werden, sagte Scholz in Duisburg. Dabei bezog er sich auf den tödlichen Angriff auf einen Polizisten in Mannheim bei einer Anti-Islam-Kundgebung in der vergangenen Woche. Scholz ergänzte, aber auch Migranten könnten Opfer von Gewalttaten durch Rechtsextremisten werden. Man werde alle Möglichkeiten nutzen, die das Gesetz, die Polizei und die Justiz böten, um gegen diejenigen vorzugehen, die die Freiheit einschränken wollten.

Der Bundeskanzler betonte, die zunehmenden Angriffe auf Politiker und die schlechte Stimmung im Wahlkampf zwischen Menschen mit unterschiedlichen Ansichten hätten einige Kandidaten und Wahlhelfer davon abgehalten, vor der Wahl auf die Straße zu gehen.

