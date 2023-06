Ein Jahr vor Start

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, r) mit Sportministerin Nancy Faeser (SPD) und DFB-Turnierdirektor Philipp Lahm im Garten des Kanzleramts. (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Der Kanzler äußerte sich exakt ein Jahr vor dem Eröffnungsspiel. Das Turnier mit 51 Spielen in zehn Städten vom 14. Juni bis zum 14. Juli 2024 "werde eine ganz besondere Fußball-Europameisterschaft, weil wir auf Strukturen zurückgreifen können, die schon da sind", betonte Scholz auch mit Blick auf die Stadien. "Ich freue mich, dass es jetzt losgeht und dass wir das hier heute beginnen."

Die auch für Sport zuständige Bundesinnenministerin Faeser (SDP) erklärte im Kanzlergarten, man wolle die EM zu einem Fest für ganz Deutschland machen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken.

DFB-Präsident Neuendorf erinnerte an das Sommermärchen der Heim-WM vor 17 Jahren. "So wie wir es 2006 schon mal gemacht haben, wollen wir es nächstes Jahr auch halten", sagte Neuendorf. Turnierdirektor Lahm sprach von einer großen Chance, "in den Krisenjahren, in denen wir stecken, Europa zu stärken".