Olaf Scholz im Januar bei der Präsentation einer neuen Impfkampagne. (Hannibal Hanschke/POOL AP/dpa)

Der Kanzler verwies er auf die von Bundestag und Bundesrat verabschiedete Gesetzesregelung. Die Länder hätten den Bund explizit gebeten, diese Impfpflicht als weiteren Schutz für gefährdete Gruppen einzuführen, betonte sein Sprecher. Für die Umsetzung seien die Länder zuständig.

Widerstand aus der Union

Der bayerische Ministerpräsident Söder hatte kürzlich die vorübergehende Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht angekündigt. Er begründete die Entscheidung mit Schwierigkeiten der Pflegeeinrichtungen, genügend Personal zu bekommen. Die CDU fordert gar eine bundesweite Aussetzung dieser Impfpflichtt.

Der SPD-Gesundheitspolitiker Pantazis übte scharfe Kritik an der Ankündigung Bayerns: Der Kursschwenk der Söder-Regierung sei ein unwürdiges Schauspiel auf dem Rücken vulnerabler Gruppen, sagte er im Deutschlandfunk . Es handle sich um ein parteipolitisches Spielchen, das in keinster Weise logisch erklärbar sei. Zudem sei der bayerische Vorstoß auch juristisch nicht umsetzbar. Das Gesetz gelte - auch in Bayern, betonte Pantazis. Natürlich gebe es Fragen der Umsetzung. Hier habe aber bereits das Gesundheitsministerium erklärt, dass man bereit sei, den Ländern entgegenzukommen.

Lauterbach: "Kann Bayern nicht zwingen"

Auch der Grünen-Vorsitzende Nouripour nannte es irritierend, dass einzelne Bundesländer das Gesetz nicht umsetzen wollten. Im ZDF sprach er von einer parteipolitischen Instrumentalisierung des Themas. Bundesgesundheitsminister Lauterbach geht davon aus, dass sich auch Bayern an das Gesetz halten wird. Er könne den Freistaat nicht zwingen, setze aber auf Vernunft, sagte Lauterbach gestern Abend im ZDF.

Merz: Probleme bei der Umsetzung

Der CDU-Vorsitzende Merz verteidigte dagegen den Vorstoß seiner Partei zu einer bundesweiten Aussetzung der Impfpflicht für das Pflege- und Klinikpersonal. Man sei nicht gegen diese Impfpflicht, sagte er am Rande von Gesprächen in Brüssel. Man sehe aber, dass in der praktischen Durchführung viele Probleme entstünden. Die Bundesregierung lasse die Einrichtungen mit den Folgen allein. Die Tatsache, dass die CDU die Teil-Impfpflicht im Dezember im Bundestag mitbeschlossen hat, sieht Merz dabei nicht als Widerspruch. Man spreche seit Dezember letzten Jahres genau die Punkte an, die von der Bundesregierung bis heute nicht beantwortet worden seien, kritisierte er.

"Regelungen nicht ordnungsgemäß gefasst"

Auch der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Sorge, kritisierte, die Bundesregierung habe die in dem Gesetz vorgesehenen Regelungen nicht ordnungsgemäß gefasst. Arbeitsrechtliche Fragen wie ein Tätigkeits- und Betretungsverbot für ungeimpfte Pflegekräfte seien nicht geklärt, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Es brauche zudem klare Verwaltungsvorschriften für eine einheitliche Umsetzung in den Bundesländern.

Der saarländische Ministerpräsident Hans, ebenfalls CDU, warnte im ARD-Fernsehen vor großen Unterschieden bei der Umsetzung in den einzelnen Bundesländern. Dies könne zu einem "unverantwortlichen Verschiebebahnhof" ungeimpfter Pflegekräfte führen, die dann möglicherweise in anderen Ländern arbeiten würden, sagte der CDU-Politiker.

Pflegebeschäftigte wollen klare Regeln

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe forderte ein bundeseinheitliches Vorgehen. Seine Präsidentin Bienstein sagte in den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschlands, um den Einrichtungen, den Beschäftigten und den Menschen mit Pflegebedarf Sicherheit zu geben, brauche man klare und gut begründete Regelungen.

Nordrhein-Westfalen will die einrichtungsbezogene Impfpflicht einführen. Das Gesetz sei beschlossen worden und werde auch so umgesetzt, sagte Landesgesundheitsminister Laumann in Düsseldorf.

Bundessozialgericht: Länder dürfen nicht aussetzen

Möglicherweise können die Gerichte die Bundesländer zur Einführung dieser Impfpflicht zwingen: Nach Auffassung des Bundessozialgerichts dürfen die Länder die Impfpflicht nicht einfach aussetzen. Das Beschäftigungsverbot sei im Bundesgesetz eindeutig formuliert, sagte der Präsident des Bundesozialgerichts, Schlegel, in Kassel. Danach dürften Ungeimpfte ab dem 16. März in bestimmten Pflege- und Gesundheitseinrichtungen nicht mehr arbeiten. Ausnahmen auf Landesebene seien nur zulässig, wenn es nicht genügend Impfstoff gebe.

Die Impfpflicht für das Personal in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen soll ab Mitte März gelten.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.