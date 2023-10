Medienberichte

Bundeskanzler Scholz reist nach Israel

Bundeskanzler Scholz will Medienberichten zufolge morgen nach Israel reisen. Als erstes Kabinettmitglied war am Freitag Bundesaußenministerin Baerbock zu einem Solidaritätsbesuch in Israel. Sie traf dort neben israelischen Regierungsvertretern auch Angehörige der verschleppten Zivilisten. Auch US-Präsident Biden erwägt offenbar eine Nahost-Reise in den kommenden Tagen.

16.10.2023