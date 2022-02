Bundeskanzler Scholz setzt in der Ukraine-Krise seine Vermittlungs-Bemühungen fort. (picture alliance / AP / Christophe Gateau)

Scholz will mit Präsident Selenskyj Möglichkeiten einer friedlichen Lösung mit Russland ausloten. Morgen reist der Bundeskanzler weiter nach Moskau zu einem Treffen mit Präsident Putin. Scholz hatte angesichts des massiven russischen Truppenaufmarsches an der Grenze zur Ukraine gestern von einer sehr ernsten Bedrohung des Friedens in Europa gesprochen.

Auch Bundesaußenministerin Baerbock nannte die Situation "absolut brenzlig". Dennoch gebe es keine Anzeichen, dass eine kriegerische Auseinandersetzung schon beschlossene Sache sei, sagte sie gestern Abend in der ARD. Es gelte weiterhin das Angebot an Russland, mit Gesprächen gemeinsam für Frieden in Europa zu sorgen.

