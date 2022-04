Auf Riesen: Bundeskanzler Scholz am Flughafen Tegel (Archivbild). (dpa)

Bei einem Treffen mit dem britischen Premierminister Johnson dürften der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und dessen Folgen im Mittelpunkt stehen. Beide Länder arbeiten in der G7-Gruppe der führenden westlichen Industriestaaten und in der Nato zusammen an Sanktionen gegen Russland. Auch über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine dürfte bei dem Treffen gesprochen werden. Ein weiteres Thema könnten die Folgen des Brexit sein.

