Erderwärmung

Eröffnung der 27 UNO-Klimakonferenz. (AP / Peter Dejong)

Für die Klimakonferenz im Badeort Scharm el Scheikh sind mehr als 40.000 Teilnehmer aus rund 200 Ländern angemeldet. 110 Staats- und Regierungschefs werden erwartet, darunter neben Scholz auch US-Präsident Joe Biden. Der chinesische Präsident Xi Jinping und der indische Premierminister Narendra Modi sagten ihre Teilnahme ab. Manche bezweifeln, dass die Gespräche ohne zwei der größten Umweltverschmutzer der Welt zu weiteren Klimaschutz-Vereinbarungen führen.

Weltwetterorganisation: Nationale Selbstverpflichtungen reichen nicht

Dem aktuellen Bericht der Welt-Wetterorganisation zufolge reichen die nationalen Selbstverpflichtungen bisher nicht aus, um das im Pariser Abkommen vereinbarte Ziel einer maximalen Erwärmung um 1,5 Grad einzuhalten. Die vergangenen acht Jahre waren demnach - vorläufigen Daten zufolge - die wärmsten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.

Die Analyse stellt außerdem fest, dass die Meeresspiegel zuletzt doppelt so schnell anstiegen, wie zu Beginn der 1990er Jahre. Die Alpengletscher schmolzen so stark ab wie nie zuvor. Bundesaußenministerin Baerbock erklärte in Berlin, die Menschheit steuere auf einen Abgrund zu - nämlich auf eine Erwärmung von über 2,5 Grad.

Appelle zur Eröffnung

Der ägyptische Außenminister Shukri sagte zur Eröffnung der COP27, die internationale Gemeinschaft müsse zeigen, dass sie es ernst meine und niemanden zurücklasse. Bei Nullsummenspielen werde es keine Gewinner geben. Auch der Vorsitzende der vorherigen Klimakonferenz in Glasgow, Sharma, warnte die Delegierten vor Verzögerungen.

Der Chef des UNO-Klimasekretariats, Simon Stiell, fügte hinzu, die Klimakonferenz in Paris habe die Einigung gebracht, die Konferenzen in Kattowitz und Glasgow den Plan. In Sharm el-Sheikh müsse es an die konkrete Umsetzung gehen - den Worten müssten Taten folgen.

Scharfe Kritik von Umweltschützern an Bundesregierung

Die Aktivistin der Klimaschutz-Bewegung "Fridays For Future", Neubauer, forderte die Bundesregierung auf, in Sharm el-Sheikh nicht länger Schadenersatzforderungen armer Entwicklungsländer zu blockieren. Im Interview der Woche des Deutschlandfunks sagte sie, diese Länder seien den Folgen der Klimaerwärmung deutlich stärker ausgesetzt als die Verursacherstaaten.

Neubauer bezeichnete es zudem als einen Fehler, dass Deutschland eine mögliche Erdgasförderung im Senegal unterstützen wolle. Das Erdgas würde frühestens 2028 genutzt werden können - zu einer Zeit, in der Deutschland bereits aus der Gas-Nutzung herauskommen müsse. Die Bundesregierung solle stattdessen afrikanische Staaten beim Ausbau der Erneuerbaren Energien unterstützen. Ähnliche Kritik äußerte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland BUND.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.