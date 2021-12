Bundeskanzler Scholz bei einem Fototermin anlässlich der Aufzeichnung der Neujahrsansprache (Kay Nietfeld/dpa-POOL/dpa)

In seiner ersten Neujahrsansprache als Kanzler appellierte der Sozialdemokrat an die Bürger, angesichts der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante des Virus alle Impfangebote zu nutzen. Zugleich warb er um Verständnis für die neuen Beschränkungen, zum Beispiel für private Kontakte. Scholz widersprach erneut dem Eindruck, dass die deutsche Gesellschaft infolge der Pandemie gespalten sei. Das Gegenteil sei richtig, das Land stehe zusammen, meinte Scholz. Er dankte allen, die sich täglich für Gemeinwohl, Gesundheit und Sicherheit einsetzten wie zum Beispiel in Krankenhäusern, Pflegestationen, Arztpraxen oder Impfzentren, in Polizeirevieren und bei der Bundeswehr. Scholz dankte auch jenen Bürgerinnen und Bürgern, die sich bemühten, sich an die geltenden Regeln zu halten.

