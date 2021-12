Bundeskanzler Olaf Scholz (l, SPD) wird bei seinem Antrittsbesuch in Polen von Mateusz Jakub Morawiecki, Ministerpräsident von Polen, empfangen. (picture alliance/dpa)

Mit Blick auf Russland sagte Scholz, Europa müsse gemeinsam deutlich machen, dass man an der Unverletzlichkeit der Grenzen festhalte. Einen Bruch dieses Grundsatzes werde man nicht einfach akzeptieren. Wichtig sei aber auch, Möglichkeiten der Entspannung zu nutzen, etwa durch Gespräche im sogenannten Normandie-Format.

Morawiecki hatte Scholz heute Nachmittag mit militärischen Ehren in Warschau empfangen. Nach Frankreich und Belgien ist Polen das dritte Land, das Scholz als Bundeskanzler bereist.

Außenministerin Baerbock war bereits in Warschau

Am Freitag war bereits die neue Außenministerin Baerbock in Warschau. Sie sprach dabei unter anderem das Thema Rechtsstaatlichkeit in der EU an und betonte, sie setze auf eine gemeinschaftliche Verhandlungslösung mit Polen.

Polens nationalkonservative PiS-Regierung baut das Justizwesen seit Jahren um und liegt darüber im Streit mit der EU-Kommission. Kritiker werfen Warschau vor, Richter unter Druck zu setzen. Die EU-Kommission hat wegen der Reformen bereits mehrere Vertragsverletzungsverfahren gegen Warschau eröffnet und Klagen beim EuGH eingereicht.

