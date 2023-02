Bundeskanzler Scholz vor dem EU-Gipfel (Virginia Mayo / AP / dpa / Virginia Mayo)

Wenn es um Waffenlieferungen gehe, sei Deutschland unter den EU-Staaten das Land, das am allermeisten Unterstützung leiste, sagte Scholz zum Auftakt des EU-Gipfels in Brüssel. Zur Forderung Selenskyjs nach Kampfjets äußerte sich Scholz nicht. Zugleich wies der Kanzler den Eindruck zurück, die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine verzögere sich. Estlands Ministerpräsidentin Kallas plädierte für eine umfassende Waffenproduktion zur Unterstützung der Ukraine. Vom EU-Gipfel solle diesbezüglich ein klares Signal ausgehen, erklärte Kallas.

An dem Treffen nimmt auch der ukrainische Präsident Selenskyj teil.

Er war am Vormittag nach der Landung auf dem Flughafen Brüssel von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Ratschef Michel begrüßt worden. Selenskyj hält zur Stunde eine Rede im Europäischen Parlament.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.