Die Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1 in Lubmin, Mecklenburg Vorpommern (picture alliance / Zoonar / Stefan Dinse)

Das teilte das Unternehmen Siemens Energy mit und fügte hinzu, das Bauteil stehe für den Weitertransport nach Russland bereit. Der Gazprom-Konzern hatte mit dem Fehlen der Turbine die Drosselung der Gaslieferungen begründet. In der vergangenen Woche war die Durchleitung auf nur noch 20 Prozent der maximal möglichen Menge reduziert worden. Deutschland hält die Begründung für vorgeschoben. Scholz sagte der kanadischen Zeitung "The Globe and Mail", mit der Lieferung der Turbine habe man Putins Bluff auffliegen lassen. Die Turbine befindet sich nach Angaben von Bundeswirtschaftsminister Habeck seit zwei Wochen in Deutschland.

Unterdessen bestätigte Altkanzler Schröder, dass er sich in der vergangenen Woche in Moskau mit Putin getroffen hat. Dieser wolle im Krieg mit der Ukraine eine Verhandlungslösung, betonte Schröder in mehreren Interviews. Er wies auf das von der Türkei vermittelte Getreide-Abkommen hin und sagte, die Vereinbarung könne vielleicht zu einem Waffenstillstand ausgebaut werden.

