Bundeskanzler Scholz auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. (Markus Schreiber / AP / dpa / Markus Schreiber)

Bundeskanzler Scholz sagte beim Weltwirtschaftsforum in Davos, man liefere fortlaufend und in enger Absprache mit den internationalen Partnern große Mengen an Waffen. Er verwies unter anderem auf das Luftabwehrsystem Patriot und die Flugabwehrpanzer. Auf die Frage nach einer möglichen Lieferung von Kampfpanzern ging Scholz nicht ein, auch nicht auf Nachfrage.

Zuvor hatte NATO-Generalsekretär Stoltenberg die Bündnispartner aufgefordert, der Ukraine deutlich mehr Waffen bereitzustellen. Das Land befinde sich in einem entscheidenden Moment des Krieges gegen Russland.

Zum Auftakt hatte UNO-Generalsekretär Guterres die Staaten mit Nachdruck zum gemeinsamen Handeln aufgefordert. Die Welt sehe sich einem Hurrikan gegenüber, sagte er mit Blick auf die aktuellen Krisen.

Diese Nachricht wurde am 18.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.