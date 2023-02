Ein Jahr Krieg in der Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz sprach kurz nach dem russischen Angriff auf die Ukraine von einer "Zeitenwende" und sichert dem Land auch ein Jahr später Unterstützung zu. zu. (picture alliance / dpa / Bernd von Jutrczenka)

Deutschland stehe fest an der Seite der Ukraine - heute und in Zukunft, betonte Scholz in einer Videobotschaft anlässlich des Kriegsbeginns am 24. Februar 2022.

Der SPD-Politiker lobte auch die Aufnahmebereitschaft der Deutschen: Dank großer Hilfsbereitschaft überall im Land habe man mehr als eine Million ukrainische Flüchtlinge aufgenommen.

Großbritannien erließ zum Jahrestag neue Sanktionen gegen Russland. Es handelt sich dem Außenministerium zufolge um Ausfuhrbeschränkungen für Flugzeugteile, Funkgeräte sowie elektronische Komponenten, welche die russische Rüstungsindustrie etwa zur Herstellung von Drohnen verwenden könnte. Auch die EU und die USA wollen heute noch neue Sanktionen bekanntgeben.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.