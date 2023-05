Afrika-Reise

Kenia deckt bereits 90 Prozent seines Energiebedarfs mit Solar- und anderen erneuerbaren Energien. (imago / photothek / Thomas Imo / photothek.net)

Das Land ist der größte Handelspartner Deutschlands in der Region. Die Bundesregierung sieht Potenzial für eine "Energie- und Klimapartnerschaft". Kenia deckt bereits 90 Prozent seines Energiebedarfs mit erneuerbaren Energien und will in die Produktion von grünem Wasserstoff einsteigen. Dieser könnte auch nach Deutschland exportiert werden.

Bundesentwicklungsministerin Schulze warb im Deutschlandfunk für eine engere Zusammenarbeit mit afrikanischen Staaten. Zur Begründung sagte die SPD-Politikerin, der Kontinent sei reich an Ressourcen - wie Wind, Sonne und Bodenschätze - und stelle mit seinen 1,4 Milliarden Menschen bald ein Viertel der Weltbevölkerung.

