Afrika-Reise

Nach einem Treffen mit Präsident Ruto sagte er, man sehe in dem afrikanischen Land großes Potenzial für die Fachkräftemigration in vielen Bereichen der Wirtschaft. Kenia sei zudem ein "inspirierender Klimachampion". Kenia und Deutschland seien vereint in ihren Bemühungen, den Klimawandel zu bekämpfen.

Ruto unterstrich seinen Einsatz für den Klimaschutz mit der Erklärung, dem internationalen Klimaclub beitreten zu wollen. Die G7-Staatengruppe hatte diesen auf Initiative von Scholz Ende 2022 ins Leben gerufen. Dabei wollen besonders ehrgeizige Länder im Kampf gegen die Erderwärmung zusammenarbeiten.

Kenia deckt seinen Energiebedarf bereits fast vollständig mit Erneuerbaren Energien. Morgen will Scholz die größte Geothermie-Anlage Afrikas am Naivashasee besuchen.

