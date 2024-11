Koalitionskrise

Bundeskanzler Scholz spricht mit FDP-Parteichef Lindner im Kanzleramt

Bundeskanzler Scholz hat am Abend Bundesfinanzminister und FDP-Parteichef Lindner im Kanzleramt empfangen. Wie mehrere Medien berichten, ging es in einem Vier-Augen-Gespräch um die Krise in der Regierungskoalition. Zuvor hatte Scholz sich mit der SPD-Parteiführung abgestimmt.