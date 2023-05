Der ukrainische Präsident Selenskyj und Bundeskanzler Scholz bei einer Pressekonferenz in Berlin. (Kay Nietfeld / dpa / Kay Nietfeld)

Man werde helfen, so lange es nötig sein werde, sagte Scholz nach einem Treffen mit Selenskyj in Berlin. Russland müsse zur Rechenschaft gezogen werden, kein Staat dürfe ein anderes Land überfallen. Mit Blick auf die ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland meinte Scholz, die Solidarität der Bundesbürger sei anhaltend und groß. Zugleich bestätigte er, im Anschluss gemeinsam mit Selenskyj nach Aachen zu fliegen. Dort sollen dieser und das ukrainische Volk mit dem Karlspreis für Verdienste um die Einheit Europas geehrt werden. Scholz wird die Laudatio halten. Weitere Redner sind EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der polnische Ministerpräsident Morawiecki.

Selenskyj: Werden kein russisches Gebiet angreifen

Selenskyj dankte erneut für die Unterstützung. Deutschland und Bundeskanzler Scholz zeigten Führung. Er äußerte sich überzeugt, dass sein Land zusammen mit seinen Partnern Russland eine unwiderrufliche Niederlage beibringen könne, versicherte aber, dass die ukrainischen Truppen kein russisches Gebeit attackieren würden. Er bezeichnete die gestern angekündigte weitere Militärhilfe Deutschlands im Wert von 2,7 Milliarden Euro wichtig. Zugleich erneuerte er seine Bitte nach der Lieferung moderner Kampfjets. Der ukrainische Präsident bekräftigte, Kiew sei bereit über Friedensinitiativen zu sprechen. Diese müssten aber auf den ukrainischen Vorstellungen fußen.

Bundespräsident Steinmeier empfängt Selenskyj

Zum Auftakt seines Deutschlandbesuches war Selenskyj zunächst von Bundespräsident Steinmeier auf Schloss Bellevue empfangen worden. Nach einem Gespräch mit Steinmeier trug sich Selenskyj ins Gästebuch ein. Er dankte dem deutschen Volk für Unterstützung und Solidarität im Krieg gegen Russland. Er bezeichnete Deutschland als "wahren Freund und verlässlichen Verbündeten". "Danke Deutschland!" schrieb er auf deutsch.

Der ukrainische Präsident war in der Nacht in Berlin eingetroffen.

