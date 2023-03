Koalitionsausschuss

Bundeskanzler Scholz spricht von Einigung, Opposition kritisiert Zustand des Ampelbündnisses

Der Koalitionsausschuss von SPD, Grünen und FDP hat nach den Worten von Bundeskanzler Scholz in den wichtigsten Streitfragen eine Einigung erzielt. Es sei mit guten Ergebnissen zu rechnen, sagte Scholz am Rande eines Treffens mit dem kenianischen Staatspräsidenten Ruto in Berlin.

28.03.2023