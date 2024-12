Kanzler Scholz wird sich erneut den Fragen der Abgeordneten stellen (Archivbild). (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

In der kommenden Woche will Scholz mit einem Antrag beim Bundestag die Vertrauensfrage stellen, über die dann am 16. Dezember abgestimmt werden soll. Der Kanzler will damit nach dem Bruch der Koalition eine Neuwahl am 23. Februar ermöglichen. Scholz tritt wieder als Kanzlerkandidat der SPD an.

