Antrittsbesuch in Indien

Im Mai 2022 war Modi zu Besuch in Berlin. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Er wurde am Präsidentenpalast in Neu Delhi mit militärischen Ehren empfangen und sprach sich dabei für eine weitere Verbesserung der Beziehungen zwischen Deutschland und Indien aus. Außerdem äußerte er die Hoffnung, dass man intensiv über alle Themen diskutieren werde. Indien ist in Rüstungs- und Energiefragen stark von Russland abhängig, und die Regierung von Premierminister Modi hat den russischen Angriff auf die Ukraine bisher nicht verurteilt.

Scholz wird Modi heute treffen. Neben dem Krieg dürfte es in dem Gespräch um Rüstungskooperationen, Fachkräfteaustausch, Energieversorgung und um die Klimakrise gehen. Der Kanzler wird von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet.

