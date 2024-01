Nahost-Konflikt

Bundeskanzler Scholz (links) gemeinsam mit dem ägyptischen Staatschef al-Sisi. Scholz besuchte ihn im Oktober 2023. (Michael Kappeler / dpa Pool / dpa / Michael Kappeler)

Ein Sprecher der Bundesregierung sagte, Scholz und al-Sisi seien sich einig, dass die Versorgung der Palästinenser in dem Gebiet deutlich verbessert werden müsse. Details nannte er nicht. Ägypten spielt eine wichtige Vermittlerrolle in dem Konflikt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas.

Der Aufruf der Staats- und Regierungschefs kommt zu einem Zeitpunkt, an dem eine wachsende Zahl von Ländern - darunter Deutschland - Zahlungen an das Palästinenserhilfswerk der UNO ausgesetzt haben. Grund ist die Anschuldigung Israels, einige Mitarbeiter des Hilfswerks seien in den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober verwickelt gewesen.

