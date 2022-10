Das chinesische Container-Frachtschiff COSCO Shipping Leo liegt am Conatinerterminal Steinwerder der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). (picture alliance / dpa / Markus Scholz)

Es seien noch viele Fragen zu klären, sagte Scholz am Rande des EU-Gipfels in Brüssel. Scholz betonte, es gehe nicht um einen Verkauf des Hafens wie im belgischen Zeebrügge oder im griechischen Piräus, sondern um eine Beteiligung an einem einzelnen Terminal. - In der Bundesregierung gibt es Meinungsverschiedenheiten, ob sich China am Hamburger Hafen beteiligen darf. Grünen-Chef Nouripour warnte im Deutschlandfunk, nach den Erfahrungen mit Russland dürfe es nicht passieren, dass man sich erneut auf fatale Weise von Autokraten abhängig mache.

Scholz reist Anfang November mit einer Wirtschaftsdelegation nach China. Der Bundeskanzler ließ offen, ob der französische Präsident Macron ihn begleiten wird. Macron forderte die Europäische Union auf, ihren Dialog mit China in Handelsfragen zu überdenken. Man habe in der Vergangenheit mit dem Verkauf von Infrastrukturen an China strategische Fehler gemacht, sagte Macron zum Schluss des EU-Gipfels.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.