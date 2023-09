Gipfel in Berlin

Bundeskanzler Scholz verkündet engere Zusammenarbeit mit Ex-Sowjetrepubliken

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine will Deutschland mit den fünf ehemaligen Sowjetrepubliken in Zentralasien enger zusammenarbeiten. Das gab Bundeskanzler Scholz nach einem ersten Gipfeltreffen mit den Staatschefs von Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan in Berlin bekannt.

29.09.2023