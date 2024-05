Hochwasser im Südwesten

Überschwemmungen im Saarland: In der Landeshauptstadt Saarbrücken steht die Stadtautobahn A 620 unter Wasser. (picture alliance / dpa / Laszlo Pinter)

Anschließend werde man verabreden, wie man denjenigen helfen könne, die in Not geraten seien. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger, ebenfalls SPD, verwies darauf, dass die Landesregierung noch in der Nacht beschlossen habe, betroffenen Bürgern und Kommunen Unterstützung zu gewähren.

Im Saarland gibt es weiterhin großflächige Überschwemmungen. So gaben in Ottweiler mobile Deichsysteme und Sandsäcke nach, die Altstadt wurde überflutet. Vorsorglich wurde dort die Elektrizität abgestellt. Auch weite Teile von Völklingen und der Landeshauptstadt Saarbrücken stehen unter Wasser.

Auch in Rheinland-Pfalz sorgten die Wassermassen für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Mehrere Senioreneinrichtungen, ein Hotel und ein Jugendzeltlager mussten evakuiert werden. Mehr als tausend Rettungskräfte sind im Einsatz. Die Deutsche Bahn erklärte, in beiden Bundesländern komme es zu massiven Ausfällen im Zugverkehr.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.