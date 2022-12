Bundeskanzler Olaf Scholz hat in einem Gastbeitrag vor einer Isolation Chinas gewarnt. (Jonas Walzberg / dpa / Jonas Walzberg)

Der SPD-Politiker schrieb in einem Gastbeitrag für das Magazin "Foreign Affairs", während der Phase der Globalisierung nach dem Kalten Krieg sei auch China zu einem "Global Player" geworden, wie es dies bereits früher in der Weltgeschichte über lange Zeiträume gewesen sei. Er teile die Sorgen nicht, dass sich die Welt in eine neue Ära der Bipolarität zwischen den USA und China hineinbewege. Zugleich forderte der Kanzler die Volksrepublik auf, sich an die Regeln der internationalen Gemeinschaft zu halten und Wettbewerbsgleichheit für europäische Firmen zuzulassen. Auch resultierten aus der wachsenden Macht Pekings keine Hegemonialansprüche in Asien, führte Scholz weiter aus.

Er habe deshalb bei einem Besuch im November seine Sorgen über die wachsende Unsicherheit im Südchinesischen Meer und in der Straße von Taiwan geäußert sowie auf Chinas Haltung zu Menschen- und Freiheitsrechten hingewiesen.

