Sicherheitspolitik Bundeskanzler Scholz warnt vor Krieg in Europa

Angesichts der militärischen Lage an der Grenze zur Ukraine hat Bundeskanzler Scholz vor einem Krieg in Europa gewarnt. Der Aufmarsch russischer Soldaten sei durch nichts gerechtfertigt, sagte Scholz am zweiten Tag der Münchner Sicherheitskonferenz.

19.02.2022