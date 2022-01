Regierungsbefragung Bundeskanzler Scholz: "Weg zur Impfpflicht wird weiter beschritten"

Bundeskanzler Scholz hat in seiner ersten Regierungsbefragung die Corona-Politik der Ampelkoalition verteidigt. Angesichts der Ausbreitung der Omikron-Virusvariante müsse man mit weiter steigenden Infektionszahlen und Situationen wie in den Nachbarländern rechnen, sagte der SPD-Politiker. Die Pandemie befinde sich in einer entscheidenden Phase.

12.01.2022