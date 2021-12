Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt im Bundestag seine erste Regierungserklärung ab. (dpa/Kay Nietfeld)

Er sagte in seiner ersten Regierungserklärung im Bundestag, die Regierung werde den Kampf gegen die Pandemie mit größter Entschlossenheit führen. Es gebe dabei keine rote Linien, betonte der SPD-Politiker. Man werde diesen Kampf gewinnen. Zugleich äußerte Scholz sein Unverständnis für diejenigen, die sich nicht impfen ließen, obwohl sie es könnten. Zur Wahrheit der Pandemie gehöre auch, dass zumindest alle besonders gefährdeten Menschen in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt geboostert sein könnten. "Dann hätten wir die Pandemie jetzt im Griff, dann würden wir alle jetzt mit unseren alten Freiheiten und unseren Familien und Freunden eine besinnliche Vorweihnachtszeit erleben", sagte Scholz.

Kampf gegen Hass und Extremismus

Weiter erklärte der Bundeskanzler, es gebe in Deutschland eine kleine extremistische und ungehemmte Minderheit, die sich in der Pandemie vom Staat und der Wissenschaft abgewendet habe. Er betonte, Deutschland werde es sich nicht gefallen lassen, dass diese Minderheit der Mehrheit der Gesellschaft ihren Willen aufzwinge. Man werde den Hasserfüllten mit allen Mitteln des demokratischen Rechtsstaats begegnen. Deutschland sei eine wehrhafte Demokratie.

Größte Transformation seit 100 Jahren

Scholz sagte weiter, die Menschen im Land müssten sich angesichts des Kampfs gegen den Klimawandel auf tiefgreifende Änderungen einstellen. Vor uns lägen 23 Jahre, in denen man aus fossilen Brennstoffen aussteigen müsse und werde. Dies bedeute die größte Transformation von Industrie und Ökonomie seit mindestens 100 Jahren. Ihm sei bewusst, dass Veränderung und Aufbruch oft schwerfielen, so der Kanzler. Man müsse jedoch gerade jetzt neue Wege einschlagen, damit Deutschland auch weiterhin ein starkes Land bleibe.

"Danke, Frau Dr. Merkel"

Der Bundeskanzler ehrte in seiner Regierungserklärung auch seine Vorgängerin Merkel. Mit Blick auf deren Dienste in den vergangenen 16 Jahren und den "reibungslose" Regierungswechsel sagt Scholz: "Danke, Frau Dr. Merkel." Gerade der geräuschlose Machtwechsel in Berlin sei weltweit mit viel Bewunderung und Respekt aufgenommen worden.

