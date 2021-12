Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gibt im Bundestag seine erste Regierungserklärung ab. (dpa/Michael Kappeler)

Bundeskanzler Scholz erklärte, seine Regierung werde den Kampf gegen die Pandemie mit größter Entschlossenheit führen. Es gebe dabei keine rote Linien, betonte der SPD-Politiker. Zugleich äußerte Scholz sein Unverständnis über diejenigen, die sich nicht impfen ließen, obwohl sie es könnten. Zur Wahrheit der Pandemie gehöre auch, dass zumindest alle besonders gefährdeten Menschen in Deutschland zum jetzigen Zeitpunkt geboostert sein könnten. Weiter erklärte der Bundeskanzler, es gebe in Deutschland eine kleine extremistische und ungehemmte Minderheit, die sich in der Pandemie vom Staat und der Wissenschaft abgewendet habe. Man werde dieser Minderheit der Hasserfüllten mit allen Mitteln des demokratischen Rechtsstaats begegnen.

Größte Transformation seit 100 Jahren

Scholz sagte weiter, die Menschen im Land müssten sich angesichts des Kampfs gegen den Klimawandel auf tiefgreifende Änderungen einstellen. Vor uns lägen 23 Jahre, in denen man aus fossilen Brennstoffen aussteigen müsse und werde. Dies bedeute die größte Transformation von Industrie und Ökonomie seit mindestens 100 Jahren.

Kritik der Opposition

Unionsfraktionschef Brinkhaus erklärte, die Regierung wolle mit den geplanten Änderungen in der Migrationspolititk illegale Zuwanderung legalisieren. Ein schnellerer Zugang zu Sozialsystemen und offenere Grenzen machten ihm Angst. Zugleich bot der CDU-Politiker die Unterstützung seiner Fraktion im Kampf gegen die Pandemie an, ebenso bei einer Rentenreform.

Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel sagte, die Ampelkoalition gehe mit den Freiheitsrechten Unegimpfter auf Konfrontationskurs und spalte so die Gesellschaft. Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Mohamed Ali, kritisierte, von einer Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen sei keine Rede mehr, während Superreiche weiterhin geschont würden

CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warf Finanzminister Lindner im Bundestag vor, die Schuldenbremse durch Finanzakrobatik zu betrügen. Die Regierung wolle Schulden aufnehmen, die man nicht brauche, um Ausgaben zu finanzieren, die man noch nicht kenne. Über die Verfassungsmäßigkeit der Haushaltsplanung werde am Ende Karlsruhe urteilen.

Diese Nachricht wurde am 15.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.