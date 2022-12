Fachkräftemangel

Rente mit 67: In Deutschland gehen jedoch viele Menschen vorzeitig in den Ruhestand. (www.imago-images.de/Future Image)

Nach Berechnungen des Bundesamtes für Bevölkerungsforschung scheiden derzeit viele Menschen bereits mit 63 oder 64 Jahren aus dem Arbeitsmarkt aus und liegen damit deutlich vor der Regelaltersgrenze.

Scholz sagte, er sehe angesichts des Personalmangels auch Steigerungspotenzial beim Anteil von Frauen im Berufsleben. Damit dies funktioniere, müsse es aber mehr Ganztagsangebote in Krippen, Kitas und Schulen geben. "Einiges können wir auch auffangen, indem wir bessere Startmöglichkeiten für junge Leute schaffen und in die berufliche Aus- und Weiterbildung investieren", so der Kanzler weiter. Er betonte zudem die Notwendigkeit von Zuwanderung, "um unseren Wohlstand sichern zu können".

