Verteidigungspolitik

Im Fokus der aktuellen Debatte steht auch die Lieferung von Kampfpanzern. (dpa / picture alliance / Michael Kappeler)

Das kündigte Bundeskanzler Scholz auf einer Bundeswehrtagung in Berlin an. Eine stärkere Rüstungszusammenarbeit der EU-Staaten sei möglich, wenn sie es schafften, ihre nationalen Vorbehalte zu überprüfen. Deutschland sei dazu bereit, betonte Scholz. Ein Problem in Europa sei die völlig unübersichtliche Zahl an Waffensystemen und Rüstungsgütern. Nur Koordination führe zu einem handlungsfähigen Europa.

Scholz bekräftigte zugleich die Zusage der Bundesregierung, künftig zwei Prozent der Wirtschaftsleistung in die deutsche Verteidigung zu investieren. Auch nach dem 100 Milliarden Euro schweren Sondervermögen werde die Finanzierung der Bundeswehr nicht wieder zum alten Niveau zurückkehren, betonte Scholz. Die Bundeswehr müsse zum Grundpfeiler konventioneller Verteidigung in Europa werden, Zitat - zur am besten ausgestatteten Streitkraft.

